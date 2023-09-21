Шуть Евгения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1904
Дата смерти23.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Александр
Отец ребёнка: Кабанов Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савичева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.08.1939
Дочь: Неежко Лидия Павловна
Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич
Смерть
23.12.1988