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Шуть Евгения Матвеевна

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

25.12.1904

Дата смерти

23.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Александр

Отец ребёнка: Кабанов Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савичева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неежко Павло Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.1939

Дочь: Неежко Лидия Павловна

Отец ребёнка: Неежко Павло Дмитриевич

Кобеляки, Полтавська область
Смерть
23.12.1988
Кобеляки, Полтавська область

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