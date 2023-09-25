Кабанов Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Александр

Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
19.05.1941

Сын: Кабанов Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: не указана

Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1982
Кобеляки, Полтавська область

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