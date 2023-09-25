Кабанов Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Александр
Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
19.05.1941
Сын: Кабанов Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: не указана
Чита, город Чита, Забайкальский край
Смерть
1982
Кобеляки, Полтавська область