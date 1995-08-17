Неежко Павло Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1908
Дата смерти17.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савичева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
15.08.1939
Дочь: Неежко Лидия Павловна
Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна
Смерть
17.08.1995