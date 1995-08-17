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Неежко Павло Дмитриевич

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

12.07.1908

Дата смерти

17.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савичева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуть Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
15.08.1939

Дочь: Неежко Лидия Павловна

Мать ребёнка: Шуть Евгения Матвеевна

Кобеляки, Полтавська область
Смерть
17.08.1995
Кобеляки, Полтавська область

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