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Неежко Лидия Павловна

Место рождения

Кобеляки, Полтавська область

Дата рождения

15.08.1939

Дата смерти

06.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939

Отец: Неежко Павло Дмитриевич

Мать: Шуть Евгения Матвеевна

Кобеляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.02.1963

Сын: Кабанов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабанова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Евгений Федорович

Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович

Смерть
06.06.2023
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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