Неежко Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения15.08.1939
Дата смерти06.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1939
Отец: Неежко Павло Дмитриевич
Мать: Шуть Евгения Матвеевна
Рождение ребёнка
25.02.1963
Сын: Кабанов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабанова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Евгений Федорович
Отец ребёнка: Кабанов Вячеслав Федорович
Смерть
06.06.2023
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)