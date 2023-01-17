Ксения Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Мирон
Мать: не указана
ИВ-1737 Ксения 35=1702 ИВ-1739 Ксения 37=1702 ИВ-1740 Ксения 39=1701 ИВ-1741 Ксения 40=1701 ИВ-1742 Ксения Миронова 41=1701 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Ксении нет (где она?)
Рождение ребёнка
1726
Сын: Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
МК-1727 14.07.1727 Деревни Маркова Алексея Афанасьева сын Стефан полутора лет - смерть ИВ-1739-1757 Стефана нет
Рождение ребёнка
10.08.1727
Сын: Максим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
МК-1727 10.08.1727 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афанасьева сын Максим ИВ-1739-1757 Максима нет (где он?)
Рождение ребёнка
02.05.1729
Дочь: Пелагея/Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
МК-1729 02.05.1729 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афонасьева дочь Пелагия ИВ-1737 Пелагея 3=1734 ИВ-1739, 1740 Пелагеи нет (почему?) ИВ-1741 Пелагея 5=1736 ИВ-1742 Пелагея 7=1735 1743-1757 Пела... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1733
Сын: Сергей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
МК-1733 25.09.1733 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афанасьева сын Сергей ИВ-1737 Сергей 5=1732 ИВ-1739 Сергей 7=1732 ИВ-1740 Сергей 8=1732 ИВ-1741 Сергей 18=1723 (ОШИБКА? Должно быть 9 лет) ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Афанасьев
ИВ-1737 Параскева 4=1733 ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 17=1723 ИВ-1741 Параскева 9=1732 ИВ-1742-1757 Пелагеи нет (где она?)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Афанасьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно