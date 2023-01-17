Параскева Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Алексей Афанасьев
Мать: Ксения Миронова
ИВ-1737 Параскева 4=1733 ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 17=1723 ИВ-1741 Параскева 9=1732 ИВ-1742-1757 Пелагеи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно