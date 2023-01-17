Параскева Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Алексеева

Параскева Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Алексей Афанасьев

Мать: Ксения Миронова

ИВ-1737 Параскева 4=1733 ИВ-1739 Параскевы нет (где она?) ИВ-1740 Параскева 17=1723 ИВ-1741 Параскева 9=1732 ИВ-1742-1757 Пелагеи нет (где она?)
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close