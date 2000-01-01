Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Ксения Миронова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1737 Ксения 35=1702 ИВ-1739 Ксения 37=1702 ИВ-1740 Ксения 39=1701 ИВ-1741 Ксения 40=1701 ИВ-1742 Ксения Миронова 41=1701 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Ксении нет (где она?)