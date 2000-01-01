Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Ксения Миронова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1737 Ксения 35=1702 ИВ-1739 Ксения 37=1702 ИВ-1740 Ксения 39=1701 ИВ-1741 Ксения 40=1701 ИВ-1742 Ксения Миронова 41=1701 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744-1757 Ксении нет (где она?)
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