Пелагея/Пелагия Алексеева
Место рождения
Дата рождения02.05.1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1729
Отец: Алексей Афанасьев
Мать: Ксения Миронова
МК-1729 02.05.1729 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афонасьева дочь Пелагия ИВ-1737 Пелагея 3=1734 ИВ-1739, 1740 Пелагеи нет (почему?) ИВ-1741 Пелагея 5=1736 ИВ-1742 Пелагея 7=1735 1743-1757 Пела... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно