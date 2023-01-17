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Пелагея/Пелагия Алексеева

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Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.05.1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1729

Отец: Алексей Афанасьев

Мать: Ксения Миронова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1729 02.05.1729 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афонасьева дочь Пелагия ИВ-1737 Пелагея 3=1734 ИВ-1739, 1740 Пелагеи нет (почему?) ИВ-1741 Пелагея 5=1736 ИВ-1742 Пелагея 7=1735 1743-1757 Пела... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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