Сергей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Алексеев

Сергей Алексеев

avatar

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.09.1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1733

Отец: Алексей Афанасьев

Мать: Ксения Миронова

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1733 25.09.1733 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афанасьева сын Сергей ИВ-1737 Сергей 5=1732 ИВ-1739 Сергей 7=1732 ИВ-1740 Сергей 8=1732 ИВ-1741 Сергей 18=1723 (ОШИБКА? Должно быть 9 лет) ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close