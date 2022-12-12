Сергей Алексеев
Место рождения
Дата рождения25.09.1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1733
Отец: Алексей Афанасьев
Мать: Ксения Миронова
МК-1733 25.09.1733 Деревни Маркова у крестьянина Алексея Афанасьева сын Сергей ИВ-1737 Сергей 5=1732 ИВ-1739 Сергей 7=1732 ИВ-1740 Сергей 8=1732 ИВ-1741 Сергей 18=1723 (ОШИБКА? Должно быть 9 лет) ИВ-... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно