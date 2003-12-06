Музюкина (Краморенко) Екатерина Максимовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1913
Дата смерти06.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913
Бракосочетание
28.01.1935
Рождение ребёнка
24.08.1935
Сын: Музюкин Александр Данилович
Отец ребёнка: Музюкин Данил Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1939
Отец ребёнка: Музюкин Данил Иванович
Смерть
06.12.2003
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область