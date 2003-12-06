Музюкина (Краморенко) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музюкина (Краморенко) Екатерина Максимовна

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Место рождения

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

20.11.1913

Дата смерти

06.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1913

Отец: Крамаренко Максим Федорович

Мать: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
28.01.1935

Муж: Музюкин Данил Иванович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.08.1935

Сын: Музюкин Александр Данилович

Отец ребёнка: Музюкин Данил Иванович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Музюкин Юрий Данилович

Отец ребёнка: Музюкин Данил Иванович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
06.12.2003
Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
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