город Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Дубовка

Дубовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Царицынский уезд
2067ДУБОВКА, посад. (Состоит под управлением особого полициймейстера).при р. Волге.4921112762316593Церквей православных 4. Часовня 1. Училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарка. Базар. Пристань. Фабрика 1. Заводов 25.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Дубовский район
12892Дубовкагород49°03,0' с.ш.44°50,0' в.д.M-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Дубовский муниципальный район, Городское поселение город Дубовка
18608101001г Дубовкагород

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