Крамаренко (Шевченко) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Крамаренко Михаил Максимович
Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Музюкина Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Крамаренко Иван Максимович
Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Краморенко Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович
Смерть
1918