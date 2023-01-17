Крамаренко (Шевченко) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крамаренко (Шевченко) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Крамаренко Максим Федорович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Крамаренко Михаил Максимович

Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Музюкина Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Крамаренко Иван Максимович

Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Краморенко Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Крамаренко Максим Федорович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
1918
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
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