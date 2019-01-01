село Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Рахинка

Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе государственных крестьян Астраханской губернии Царевского уезда Рахинской волости слободы Рахинки. 1875–1877 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
311Рахинка, сл. к.при оз. Безымянном.7512044918881899Церквей православ. 2. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Рахинская волость
128. Рахинка, слобода бывшая государственная, при ерике Подстепном, дворов 732, жителей 5270, волостное правление (уездный город в 56 верстах), 2 церкви православных, бог Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Рахинская волость
слобода Рахинка4625544317703075320562806

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Среднеахтубинский район
14862Рахинкасело49°01,0' с.ш.44°56,0' в.д.M-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Среднеахтубинский муниципальный район, Рахинское сельское поселение
18651432101с Рахинкасело

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