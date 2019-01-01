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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе государственных крестьян Астраханской губернии Царевского уезда Рахинской волости слободы Рахинки. 1875–1877 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
311Рахинка, сл. к.при оз. Безымянном.7512044918881899Церквей православ. 2. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
128. Рахинка, слобода бывшая государственная, при ерике Подстепном, дворов 732, жителей 5270, волостное правление (уездный город в 56 верстах), 2 церкви православных, бог Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Рахинка4625544317703075320562806
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14862Рахинкасело49°01,0' с.ш.44°56,0' в.д.M-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18651432101с Рахинкасело