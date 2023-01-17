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Крамаренко Максим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Крамаренко Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1909

Сын: Крамаренко Михаил Максимович

Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.11.1913

Дочь: Музюкина Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Крамаренко Иван Максимович

Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Краморенко Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
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