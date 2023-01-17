Крамаренко Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Крамаренко Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
20.11.1909
Сын: Крамаренко Михаил Максимович
Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1913
Дочь: Музюкина Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Крамаренко Иван Максимович
Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Краморенко Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Крамаренко Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно