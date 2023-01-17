Дмитриевская (Смиренномудрова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Смиренномудрова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1901

Сын: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дмитриевский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дмитриевский Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Курбатова Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Рудакова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Сергей Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1917
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