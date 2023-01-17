Дмитриевская (Смиренномудрова) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1901
Сын: Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дмитриевский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дмитриевский Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Курбатова Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Рудакова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Дмитриевский Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
1917