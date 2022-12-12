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Дмитриевский Евгений Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

28.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дмитриевский Сергей Никифорович

Мать: Дмитриевская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Просковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Филимонова Нонна Евгеньевна

Мать ребёнка: Дмитриевская Просковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Просковья Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
28.01.1942
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