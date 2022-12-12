Дмитриевский Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти28.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Просковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Филимонова Нонна Евгеньевна
Мать ребёнка: Дмитриевская Просковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
28.01.1942