Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1901
Дата смерти16.03.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901
Рождение ребёнка
28.09.1923
Сын: Дмитриевский Борис Аркадьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
03.02.1935
Сын: Дмитриевский Валерман Аркадьевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
16.03.1979