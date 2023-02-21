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Дмитриевский Аркадий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1901

Дата смерти

16.03.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901

Отец: Дмитриевский Сергей Никифорович

Мать: Дмитриевская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1923

Сын: Дмитриевский Борис Аркадьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1935

Сын: Дмитриевский Валерман Аркадьевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
24.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Александра Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
16.03.1979
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