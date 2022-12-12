Дмитриевская (Фадеева) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1900
Дата смерти04.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1923
Сын: Дмитриевский Борис Аркадьевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.02.1935
Сын: Дмитриевский Валерман Аркадьевич
Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
04.11.1988