Дмитриевская (Фадеева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Фадеева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

04.11.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1923 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1923

Сын: Дмитриевский Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.02.1935

Сын: Дмитриевский Валерман Аркадьевич

Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Рождение ребёнка
28.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
04.11.1988
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