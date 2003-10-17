Дмитриевский Валерман Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриевский Валерман Аркадьевич

Дмитриевский Валерман Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1935

Дата смерти

17.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935

Отец: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Мать: Дмитриевская (Фадеева) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
17.10.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.