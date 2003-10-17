Дмитриевский Валерман Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1935
Дата смерти17.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
17.10.2003