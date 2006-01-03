Дмитриевский Борис Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриевский Борис Аркадьевич

Дмитриевский Борис Аркадьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1923

Дата смерти

03.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1923

Отец: Дмитриевский Аркадий Сергеевич

Мать: Дмитриевская Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1957

Сын: Дмитриевский Александр Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
03.01.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close