Дмитриевский Борис Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1923
Дата смерти03.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1923
Рождение ребёнка
10.05.1957
Сын: Дмитриевский Александр Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
03.01.2006