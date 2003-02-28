Рудакова (Дмитриевская) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти28.02.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудаков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.2003