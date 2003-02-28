Рудакова (Дмитриевская) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Дмитриевская) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

28.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Дмитриевский Сергей Никифорович

Мать: Дмитриевская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудаков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.02.2003
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