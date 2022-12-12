Рудаков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудакова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1987