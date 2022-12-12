Рудаков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудакова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Людмила Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1987
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