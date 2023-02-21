Дмитриевский Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дмитриевский Герман Николаевич
Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Московская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно