Дмитриевский Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриевский Николай Сергеевич

Дмитриевский Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дмитриевский Сергей Никифорович

Мать: Дмитриевская Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дмитриевский Герман Николаевич

Мать ребёнка: Дмитриевская Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Елена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Московская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close