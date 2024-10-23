Малышев Никанор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1856 ст.
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Дочь: Дочь Мертворожденная
Мать ребёнка: Малышева (-) Василиса Степановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.27-28 (Рождение №-85ж)
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Сын: Малышев Иоанн Никанорович
Мать ребёнка: Малышева (-) Василиса Степановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Бракосочетание
30.06.1902 ст.
Смерть
Неизвестно