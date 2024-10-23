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Малышев Никанор Васильевич

Место рождения

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: - Василий Семёнович

Мать: Малышева (-) Феодосия Афанасьевна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Бракосочетание
Около 1895 ст.

Жена: Малышева (-) Василиса Степановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Дочь: Дочь Мертворожденная

Мать ребёнка: Малышева (-) Василиса Степановна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.27-28 (Рождение №-85ж)
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Сын: Малышев Иоанн Никанорович

Мать ребёнка: Малышева (-) Василиса Степановна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Бракосочетание
30.06.1902 ст.

Жена: Малышева (-) Васса (Василиса) Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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