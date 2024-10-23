Малышева (-) Феодосия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (-) Феодосия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 27.05.1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Малышев Марк Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Семёнович

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Малышев Никанор Васильевич

Отец ребёнка: - Василий Семёнович

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 27.05.1858 ст.

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