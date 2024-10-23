Малышева (-) Феодосия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 27.05.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Отец ребёнка: - Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Малышев Никанор Васильевич
Отец ребёнка: - Василий Семёнович
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 27.05.1858 ст.