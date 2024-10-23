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- Василий Семёнович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

После 1874 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Сын: Малышев Марк Васильевич

Мать ребёнка: Малышева (-) Феодосия Афанасьевна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Малышев Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Малышева (-) Феодосия Афанасьевна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 1874 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область

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