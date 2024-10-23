- Василий Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиПосле 1874 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Мать ребёнка: Малышева (-) Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Малышев Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Малышева (-) Феодосия Афанасьевна
РС 200-13-207 стр.100-101 (Ревизские сказки. 10-я ревизия 27.05.1858 ст - 2 года)
Смерть
После 1874 ст.