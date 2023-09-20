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Малышев Иоанн Никанорович

Место рождения

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

25.01.1902 ст.

Дата смерти

29.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902 ст.

Отец: Малышев Никанор Васильевич

Мать: Малышева (-) Василиса Степановна

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Крещение
26.01.1902 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - крестьянин из д.Ивановица Священник: Голубков Матвей Павлович (по слабости младенца крещён дома крестьянской бабкой и миропомазан священником)
Смерть
29.01.1902 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 4 дня (от слабости рождения)
Похороны
31.01.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.142-143 (Умершие №-2м)

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