Малышев Иоанн Никанорович
Место рождения
Дата рождения25.01.1902 ст.
Дата смерти29.01.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Крещение
26.01.1902 ст.
Крёстный отец: Ершов Егор Иванович - крестьянин из д.Ивановица Священник: Голубков Матвей Павлович (по слабости младенца крещён дома крестьянской бабкой и миропомазан священником)
Смерть
29.01.1902 ст.
Младенец в 4 дня (от слабости рождения)
Похороны
31.01.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.142-143 (Умершие №-2м)