Малышева (-) Василиса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (-) Василиса Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

25.01.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1895 ст.

Муж: Малышев Никанор Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Дочь: Дочь Мертворожденная

Отец ребёнка: Малышев Никанор Васильевич

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.27-28 (Рождение №-85ж)
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Сын: Малышев Иоанн Никанорович

Отец ребёнка: Малышев Никанор Васильевич

Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Смерть
25.01.1902 ст.
Дресвянка, Кологривский уезд, Костромская область
Крестьянская жена, после 1-го брака в 44 года (от родильной горячки)
Похороны
27.01.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.142-143 (Умершие №-4ж)

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