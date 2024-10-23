Малышева (-) Василиса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смерти25.01.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Дочь: Дочь Мертворожденная
Отец ребёнка: Малышев Никанор Васильевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.27-28 (Рождение №-85ж)
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Сын: Малышев Иоанн Никанорович
Отец ребёнка: Малышев Никанор Васильевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.104-105 (Рождение №-3м)
Смерть
25.01.1902 ст.
Крестьянская жена, после 1-го брака в 44 года (от родильной горячки)
Похороны
27.01.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.142-143 (Умершие №-4ж)