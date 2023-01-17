Хаснижамал Аюбова
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Отец: Аюб Галиев
Мать: Фатыма Бадангулова
Бракосочетание
02.03.1871 ст.
Муж: Хибатулла Маджидов
Бракосочетание
01.05.1875 ст.
Муж: Зиннур Мухаметгалин
Рождение ребёнка
28.03.1889 ст.
Сын: Абдулхабир Зиннуров
Отец ребёнка: Зиннур Мухаметгалин
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Дочь: Миннигаян Зиннурова
Отец ребёнка: Зиннур Мухаметгалин
Смерть
Неизвестно