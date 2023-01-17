Зиннур Мухаметгалин
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1875 ст.
Жена: Хаснижамал Аюбова
Рождение ребёнка
28.03.1889 ст.
Сын: Абдулхабир Зиннуров
Мать ребёнка: Хаснижамал Аюбова
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.
Дочь: Миннигаян Зиннурова
Мать ребёнка: Хаснижамал Аюбова
Смерть
Неизвестно