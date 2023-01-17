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Зиннур Мухаметгалин

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Место рождения

Татарские Шибаши, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарские Шибаши, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.05.1875 ст.

Жена: Хаснижамал Аюбова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1889 ст.

Сын: Абдулхабир Зиннуров

Мать ребёнка: Хаснижамал Аюбова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1893 ст.

Дочь: Миннигаян Зиннурова

Мать ребёнка: Хаснижамал Аюбова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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