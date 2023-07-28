Аюб Галиев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти16.10.1886 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гали Аликеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1840 ст.
Сын: Загидулла Аюбов
Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова
Рождение ребёнка
10.04.1844 ст.
Сын: Сайфулла Аюбов
Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Хаснижамал Аюбова
Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гайнулла Аюбов
Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова
Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.
Дочь: Бибикамал Аюбова
Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фатыма Бадангулова
Смерть
16.10.1886 ст.