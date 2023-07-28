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Аюб Галиев

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

16.10.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гали Аликеев

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1840 ст.

Сын: Загидулла Аюбов

Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1844 ст.

Сын: Сайфулла Аюбов

Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Хаснижамал Аюбова

Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гайнулла Аюбов

Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.

Дочь: Бибикамал Аюбова

Мать ребёнка: Фатыма Бадангулова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатыма Бадангулова

Смерть
16.10.1886 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)