Фатыма Бадангулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти05.01.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1840 ст.
Сын: Загидулла Аюбов
Отец ребёнка: Аюб Галиев
Рождение ребёнка
10.04.1844 ст.
Сын: Сайфулла Аюбов
Отец ребёнка: Аюб Галиев
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Хаснижамал Аюбова
Отец ребёнка: Аюб Галиев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гайнулла Аюбов
Отец ребёнка: Аюб Галиев
Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.
Дочь: Бибикамал Аюбова
Отец ребёнка: Аюб Галиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аюб Галиев
Смерть
05.01.1888 ст.