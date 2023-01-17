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Фатыма Бадангулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

05.01.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1840 ст.

Сын: Загидулла Аюбов

Отец ребёнка: Аюб Галиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.04.1844 ст.

Сын: Сайфулла Аюбов

Отец ребёнка: Аюб Галиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Хаснижамал Аюбова

Отец ребёнка: Аюб Галиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гайнулла Аюбов

Отец ребёнка: Аюб Галиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1857 ст.

Дочь: Бибикамал Аюбова

Отец ребёнка: Аюб Галиев

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюб Галиев

Смерть
05.01.1888 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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