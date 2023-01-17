Клюева (Пряслова) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.12.1898
Дата смерти15.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898
Отец: Пряслов Андрей Петрович
Мать: Пряслова Евдокия
Место жительства
С 26.12.1898 по 1930
Гражданство
С 26.12.1898
Россия, СССР
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Шерстнева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Клюев Иван Борисович
Работа или профессия
До 1930
Крестьянка
Место жительства
С 1930 по 15.02.1985
Работа или профессия
После 1930
Разнорабочий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюев Иван Борисович
Смерть
15.02.1885