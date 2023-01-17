Клюева (Пряслова) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюева (Пряслова) Валентина Андреевна

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Место рождения

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.12.1898

Дата смерти

15.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1898

Отец: Пряслов Андрей Петрович

Мать: Пряслова Евдокия

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 26.12.1898 по 1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Гражданство
С 26.12.1898
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Россия, СССР
Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Шерстнева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Клюев Иван Борисович

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
До 1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянка
Место жительства
С 1930 по 15.02.1985
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
После 1930
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Разнорабочий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Иван Борисович

Смерть
15.02.1885
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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