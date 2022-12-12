Пряслова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПряслова Евдокия

Пряслова Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1880 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
После 1881
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
После 1881
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Гражданство
После 1881
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1898

Дочь: Клюева Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Пряслов Андрей Петрович

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1898

Муж: Пряслов Андрей Петрович

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1898
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close