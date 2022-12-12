Пряслова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
После 1881
Место жительства
После 1881
Гражданство
После 1881
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1898
Дочь: Клюева Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Пряслов Андрей Петрович
Бракосочетание
До 1898
Смерть
После 1898