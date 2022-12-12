Клюев Иван Борисович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти06.03.1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Клюев Борис Иванович
Мать: Клюева Евфимия Ивановна
Место жительства
С 1900 по 06.03.1930
Работа или профессия
С 1900 по 06.03.1930
Крестьянин, землепашец
Гражданство
С 1900 по 06.03.1930
Россия, СССР
Рождение ребёнка
17.09.1926
Дочь: Шерстнева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Клюева Валентина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1930