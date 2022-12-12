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Клюев Иван Борисович

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Место рождения

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Клюев Борис Иванович

Мать: Клюева Евфимия Ивановна

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1900 по 06.03.1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1900 по 06.03.1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Крестьянин, землепашец
Гражданство
С 1900 по 06.03.1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Россия, СССР
Рождение ребёнка
17.09.1926

Дочь: Шерстнева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Клюева Валентина Андреевна

Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Валентина Андреевна

Смерть
06.03.1930
Ивановка, Княгининский муниципальный район, Нижегородская область
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