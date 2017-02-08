Звягин Алексей Филимонович
Место рождения
Дата рождения30.03.1930
Дата смерти08.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1955
Рождение ребёнка
04.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
Смерть
08.02.2017