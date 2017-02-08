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Звягин Алексей Филимонович

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Место рождения

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

30.03.1930

Дата смерти

08.02.2017

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1930

Отец: Звягин Филимон Гордеевич

Мать: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1955

Жена: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1955

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Мать ребёнка: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягина (Брожовская) Тамара Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.02.2017
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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