Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

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Место рождения

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

27.10.1904

Дата смерти

29.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1904

Отец: не указан

Мать: (Левдина) Анастасия Ивановна

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Вне брака.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягин Филимон Гордеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1926

Сын: Звягин Гордей Филимонович

Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.07.1928

Дочь: Звягина (Звягина) Марица Филимоновна

Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Звягин Алексей Филимонович

Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.05.1934

Сын: Звягин Игорь Филимонович

Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
29.10.1989
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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