Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Место рождения
Дата рождения27.10.1904
Дата смерти29.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1904
Отец: не указан
Вне брака.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1926
Сын: Звягин Гордей Филимонович
Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич
Рождение ребёнка
08.07.1928
Дочь: Звягина (Звягина) Марица Филимоновна
Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Звягин Алексей Филимонович
Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич
Рождение ребёнка
30.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич
Рождение ребёнка
27.05.1934
Отец ребёнка: Звягин Филимон Гордеевич
Смерть
29.10.1989
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область