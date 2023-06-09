Звягин Филимон Гордеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1906
Дата смерти24.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1926
Сын: Звягин Гордей Филимонович
Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Рождение ребёнка
08.07.1928
Дочь: Звягина (Звягина) Марица Филимоновна
Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Звягин Алексей Филимонович
Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Рождение ребёнка
30.10.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Рождение ребёнка
27.05.1934
Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна
Смерть
24.03.1938