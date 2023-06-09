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Звягин Филимон Гордеевич

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Место рождения

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

05.12.1906

Дата смерти

24.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: Звягин Гордей Фёдорович

Мать: Звягина (Левдина) Алевтина (Валентина) Прокопьевна

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Рождение ребёнка
03.12.1926

Сын: Звягин Гордей Филимонович

Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.07.1928

Дочь: Звягина (Звягина) Марица Филимоновна

Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Звягин Алексей Филимонович

Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.10.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.05.1934

Сын: Звягин Игорь Филимонович

Мать ребёнка: Звягина (Левдина) Параскева Анфиногеновна

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
24.03.1938

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