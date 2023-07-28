Звягина (Левдина) Валентина Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиДо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1895
Дочь: Александра Гордеевна
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.03.1897
Дочь: Лидия Гордеевна
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
15.03.1898
Дочь: Скрипунова Ульяна Гордеевна
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1900
Дочь: Звягина Марфа Гордеевна
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Екатерина Гордеевна
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
06.06.1905
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1906
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.03.1908
Сын: Звягин Григорий Гордеевич
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
28.10.1910
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Рождение ребёнка
23.01.1912
Сын: Звягин Ксенофонт Гордеевич
Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1938