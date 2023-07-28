Звягина (Левдина) Валентина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗвягина (Левдина) Валентина Прокопьевна

Звягина (Левдина) Валентина Прокопьевна

avatar

Место рождения

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

До 1938

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Муж: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.02.1895

Дочь: Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
21.03.1897

Дочь: Лидия Гордеевна

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.03.1898

Дочь: Скрипунова Ульяна Гордеевна

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
27.07.1900

Дочь: Звягина Марфа Гордеевна

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Екатерина Гордеевна

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
06.06.1905

Сын: Звягин Фёдор Гордеевич

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
05.12.1906

Сын: Звягин Филимон Гордеевич

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Троица, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
10.03.1908

Сын: Звягин Григорий Гордеевич

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.10.1910

Сын: Звягин Валерий Гордеевич

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.01.1912

Сын: Звягин Ксенофонт Гордеевич

Отец ребёнка: Звягин Гордей Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Место жительства
Неизвестно
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
До 1938