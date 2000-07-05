Звягина (Брожовская) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Брожовская) Тамара Павловна

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Место рождения

г.Ташкент

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

05.07.2000

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Брожовский Павел Маркович

Мать: Брожовская Любовь Абрамовна

г.Ташкент
Бракосочетание
08.02.1955

Муж: Звягин Алексей Филимонович

Рождение ребёнка
04.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
05.07.2000
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область