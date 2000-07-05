Звягина (Брожовская) Тамара Павловна
Место рожденияг.Ташкент
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти05.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
г.Ташкент
Бракосочетание
08.02.1955
Рождение ребёнка
04.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звягин Алексей Филимонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.07.2000