Бутченко Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1840
Дата смерти22.10.1883
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1840
Бракосочетание
15.01.1861
Рождение ребёнка
06.09.1862
Дочь: Кацика Митродара Павловна
Мать ребёнка: Бутченко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ювченко Акилина Павловна
Мать ребёнка: Бутченко Елена Трофимовна
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна
Рождение ребёнка
05.05.1880
Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна
Рождение ребёнка
05.01.1883
Сын: Бутченко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1883