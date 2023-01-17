Бутченко Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко Павел Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1840

Дата смерти

22.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1840

Отец: Бутченко Алексей Григорьевич

Мать: Бутченко Анна Игнатьевна

Бракосочетание
15.01.1861

Жена: Бутченко Елена Трофимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1862

Дочь: Кацика Митродара Павловна

Мать ребёнка: Бутченко Елена Трофимовна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ювченко Акилина Павловна

Мать ребёнка: Бутченко Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Бутченко Иван Павлович

Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Сын: Бутченко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутченко Яков Павлович

Мать ребёнка: Бутченко Домника Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутченко Домника Стефановна

Смерть
22.10.1883
Носовка, Чернігівська область
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