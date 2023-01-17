Бутченко Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1902
Сын: Бутченко Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1904
Сын: Бутченко Савелий (Савва) Яковлевич
Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1907
Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1909
Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1911
Сын: Бутченко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно