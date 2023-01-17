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Бутченко Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутченко Павел Алексеевич

Мать: Бутченко Домника Стефановна

Рождение ребёнка
27.01.1902

Сын: Бутченко Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1904

Сын: Бутченко Савелий (Савва) Яковлевич

Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1907

Сын: Бутченко Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Бутченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Бутченко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Бутченко Наталия Васильевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутченко Наталия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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