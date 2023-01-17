Бутченко (Высовень) Домника Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутченко (Высовень) Домника Стефановна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.01.1853

Дата смерти

02.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853

Отец: Высовень Стефан Моисеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.06.1877

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Бутченко Иван Павлович

Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1883

Сын: Бутченко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутченко Яков Павлович

Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутченко Павел Алексеевич

Смерть
02.09.1910
Носовка, Чернігівська область
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