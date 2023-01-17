Бутченко (Высовень) Домника Стефановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1853
Дата смерти02.09.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853
Отец: Высовень Стефан Моисеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1877
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
05.05.1880
Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
05.01.1883
Сын: Бутченко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бутченко Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1910