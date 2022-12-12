Высовень Стефан Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Стефан Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

16.02.1895

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Высовень Моисей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.01.1847

Жена: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Бутченко Домника Стефановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Высовень Спиридон Стефанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.02.1895
Носовка, Чернігівська область
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