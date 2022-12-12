Высовень Стефан Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти16.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Высовень Моисей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.01.1847
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Бутченко Домника Стефановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1861
Сын: Высовень Спиридон Стефанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.02.1895