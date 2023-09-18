Высовень Моисей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти03.12.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Высовень Андрей Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Высовень Стефан Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Тихая Ульяна Моисеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Могина Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Высовень Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна
Смерть
03.12.1858
Носовка, Чернігівська область