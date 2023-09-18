Высовень Моисей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Моисей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

03.12.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Высовень Андрей Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Высовень Стефан Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Тихая Ульяна Моисеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Могина Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Высовень Роман Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Высовень Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высовень Тихон Моисеевич

Мать ребёнка: Евдокия Ефимовна

Смерть
03.12.1858
Носовка, Чернігівська область
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