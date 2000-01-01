Высовень Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Высовень Петр Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1797

Сын: Высовень Моисей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1833
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