Высовень Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1797
Сын: Высовень Моисей Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1833