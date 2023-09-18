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Высовень Петр Андреевич
Высовень Петр Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Высовень Андрей Васильевич
1762 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Высовень Андрей Васильевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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