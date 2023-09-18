Высовень Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Высовень Андрей Васильевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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