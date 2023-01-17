Высовень Алексей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень Алексей Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Высовень Моисей Андреевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
19.01.1892

Жена: Высовень Евлампия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1895

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Высовень Евлампия Григорьевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1908

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Высовень Евлампия Григорьевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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