Высовень Алексей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Высовень Моисей Андреевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
11.04.1895
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Высовень Евлампия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.01.1908
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Высовень Евлампия Григорьевна
Смерть
Неизвестно