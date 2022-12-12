Высовень (Бондаренко) Евлампия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1892
Рождение ребёнка
11.04.1895
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Высовень Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
12.01.1908
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Высовень Алексей Моисеевич
Смерть
Неизвестно