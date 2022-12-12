Высовень (Бондаренко) Евлампия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высовень (Бондаренко) Евлампия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1892

Муж: Высовень Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
11.04.1895

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Высовень Алексей Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.01.1908

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Высовень Алексей Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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