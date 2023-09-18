Высовень Настасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1847
Рождение ребёнка
01.01.1853
Дочь: Бутченко (Высовень) Домника Стефановна
Отец ребёнка: Высовень Стефан Моисеевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Высовень Спиридон Стефанович
Отец ребёнка: Высовень Стефан Моисеевич