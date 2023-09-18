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Высовень Настасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1847

Муж: Высовень Стефан Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1853

Дочь: Бутченко (Высовень) Домника Стефановна

Отец ребёнка: Высовень Стефан Моисеевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Высовень Спиридон Стефанович

Отец ребёнка: Высовень Стефан Моисеевич

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